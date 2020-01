Tšiili teeb laste ülekaalulisusega võitlemises suuri edusamme

2016. aastal oli Tšiilis tervisekriis – rasvumise protsent oli 1980. aastaga võrreldes kahekordistunud ning ülekaaluga seotud tervisekulud toovad riigile iga aastaga 750 miljoni ulatuses lisakulusid. Seetõttu võttis valitsus vastu otsuse keelata lastele ebatervislike toitude reklaamid, keelata koolide ümbruses ja koolides ebatervislike toitude müük ning märgistada suures koguses suhkrut, soola ja rasva sisaldavad tooted poodides stop-kleepsuga. Teadlaste hinnangul on regulatsioonidel juba märgatav positiivne mõju – nii lapsed kui ka vanemad väldivad stop-kleepsudega tooteid ning langetavad tervislikumaid valikuid.

Rasvumine põhjustab globaalselt igal aastal pea viis miljonit surma – see on neli korda rohkem kui liiklusõnnetustes hukkunuid. Tšiilis on rasvumine ning sellest tingitud terviseprobleemid peamiseks surma põhjuseks ning üks neljast lapsest on rasvunud ning iga kolmas täiskasvanu on rasvunud. 2016. aastal oli 45 protsenti 2–4-aastastest lastest ülekaalulised.

Diego Portalese Ülikooli teadlaste sõnul tuleb keskenduda lapsevanemate teadlikkuse tõstmisele, sest nemad langetavad enamiku laste toitumisega seotud valikutest. Küsitlustest on selgunud, et lapsed keelduvad järjest enam stop-kleepsuga toite söömast ning emad on õppinud sellega arvestama. Koolides õpetatakse lastele tervisliku toitumise aluseid ning ka see on ajendanud nii lapsi kui ka lapsevanemaid langetama tervislikumaid valikuid.