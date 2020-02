Video ⟩ Ebatavalistes paikades valuvaigistiteta lapsi ilmale toonud naine tegi kaksikute sünnist otseülekande

Sarah on õpingute käigus näinud, kuidas naised haiglas sünnitavad ning on veendunud, et tema ei suudaks sellises keskkonnas rahulikult lapsi ilmale tuua. Naine on võtnud eesmärgiks tuua kõik oma lapsed ilmale ilma arstide ja valuvaigistiteta.

Sarah on sünnitanud omal käel kuus last, kellest neli tulid ilmale õues. Oma teise lapse tõi naine 2008. aastal ilmale Rootsis keset metsa, sest tundis, et see on sünnitamiseks kõige rahustavam paik. Sarah sõnul meeldib talle sünnituse ajal vaadata taevasse ning tunda jalgade all muru – see aitab naisel keskenduda. Tema teine laps sündis vaid nelja tunniga ning naine viibis sünnituse ajal üksi, tema abikaasa jõudis kohale vahetult pärast lapse sündi, et pilti teha.