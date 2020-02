Spetsialistid selgitasid välja, kas alkohol kaitseb koroonaviiruse eest

Jazarevitši sõnul ei vasta see informatsioon tõele. "Mitte ükski alkohoolne jook ei kaitse inimesi viiruse eest ega aita ravida. Seda enam, et alkoholi kuritarvitamisest tulenev organismi nõrgenemine ja alkoholimürgtus võivad hoopis seisundit halvendada", väitis ta.

Lisaks rõhutas Jazarevitš, et viirus nimega COVID-19 on eriti ohtlik diabeedihaigete ning vanemate inimeste jaoks, kellel on südamega probleeme.