Terviseamet: Hiinast ja Põhja-Itaaliast saabunutel tuleks võimalusel 2 nädalat kodus püsida

Lisaks soovitab terviseamet tulenevalt viiruse 14-päevasest peiteajast riskipiirkondades viibinud inimestel võimalusel kaks nädalat kodus töötada ning õppida. «Loodame siinkohal tööandjate mõistvale suhtumisele, sest teistega kontakti vältimine peiteaja lõpuni on hetkel parim viis teiste nakatamist vältida,» ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma, kelle sõnade kohaselt ei saa inimest peiteajal COVID-19 suhtes testida, sest labori tulemused on tõenäoliselt negatiivsed. «Alles haigussümptomite ehk palaviku, köha, hingamisraskuste ilmnemisel saab arst reisianamneesist ja sümptomaatikast lähtudes otsustada, kas laboratoorne testimine on vajalik.»