Puust ja punaseks: kuidas koroonaviirus levib ja kuidas hoida end nakkuse eest?

Viirus võib püsida pindadel päevi

Teadusajakirjas Journal of Hospital Infection avaldatud uuringu kohaselt püsivad koroonaviirused SARS ja MERS elututel pindadel – sealhulgas metall-, klaas- või plastpinnad – elujõulisena kuni üheksa päeva, kui neid pole desinfitseeritud. Madalad temperatuurid ja kõrge niiskustase pikendavad koroonaviiruste eluiga. Nakatuda võib saastunud pinda katsudes, seejärel suud, nina või silmi puudutades.

SARSi ja uudse koroonaviirus Covid-19 geneetiline materjal on 80 protsendi ulatuses sarnane. SARSi kahjutuks tegemisel toimis tõhusalt pindade desinfitseerimine ühe minuti jooksul 62–71-protsendise etanooli, 0,5-protsendise vesinikperoksiidi või 0,1-protsendise naatriumhüpokloritiga.

Koroonaviiruste põhjustatud nakkust aitab ennetada hea kätehügieen. Vaata, kuidas õigesti käsi pesta.

Kui kaua on haige nakkusohtlik?

Terviseameti andmeil on viiruse inkubatsiooniperiood umbes 2–14 päeva, keskeltläbi 5 päeva. See tähendab, et viirusosakesed on sattunud organismi ja paljunevad seal, aga haigussümptomid pole veel avaldunud. Kui tõhusalt viirus levib ja mis on nakkusohtlik periood, ei ole veel täpselt teada. Üksikjuhtude põhjal on täheldatud haiguse ülekandumist asümptomaatilistelt inimestelt ehk nakatunutelt, kel pole veel ilmnenud sümptomeid. Hiina võimude sõnul on see võimalus aga vähetõenäoline.

Haige inimene, kel on väljendunud sümptomid, on nakatusohtlik vähemalt nädala, kui mitte kauem.

Kuidas koroonaviirust mitte sisse hingata?

Koroonaviirus levib eelkõige piisknakkusena, mille tõttu on oluline hoiduda haigetest inimestest. Haigussümptomitega inimesest tuleks võimalusel seista kaugemal kui meeter. Sümptomaatilise haigega lähikokkupuutel – näiteks ühe meetri kaugusel ja kestusega vähemalt 15 minutit – on soovitatav terviseameti hinnangul kasutada vastava kaitseefektiivsusega (FFP2/FFP3) respiraatoreid. Need on müügil tööohutuskeskustes ja muudes isikukaitsevahendite müügikohtades.

Respiraatori puudumisel võib kasutada (kirurgilist) kaitsemaski, kuid tuleb arvestada, et kui mask on muutunud niiskeks, siis kaitseefektiivsus langeb ja see tuleb välja vahetada.

Maskide kasutamine tavainimesel profülaktilise meetmena ei ole terviseameti andmeil põhjendatud. Veelgi enam, maskide asjatu kandmise tagajärjel ei jätku maske inimestele, kellel on reaalne vajadus nende kandmiseks.

Riskipiirkondades võib abi olla maski kandmisest – see piirab eelkõige nakkuse edasilevikut nakatunud inimestelt. Hingamisteede kaitse on vajalik eelkõige neile, kes viibivad riskipiirkonnas või puutuvad kokku nakatunud või nakkuskahtlusega isikutega, näiteks tervishoiutöötajad, hooldajad ja pereliikmed.

Kas alkoholi joomine kaitseb koroonaviiruse eest?

Ei.

Kuidas saavad teenindussektoris töötavad inimesed kaitsta ennast ja kliente?

Järgida tuleb terviseameti andmeil tavapäraseid respiratoorsete haiguste ennetamise meetmeid: aevastades või köhides suu ja nina katmine pabertaskurätiga, mis hiljem leiab tee prügikasti. Häda korral sobib suu ja nina katmiseks varrukas.

Käte puhastamine vee ja seebiga või alkoholi sisaldava desinfitseeriva lahusega (eriti oluline on see pärast köhimist või aevastamist). Tõhusaks meetmeks on ka poodidesse paigaldatud desinfitseerivad vahendid nii klientidele kui ka töötajatele kasutamiseks.