Teadlased selgitavad, kas mehed põevad grippi kauem kui naised

Varasematest uuringutest on selgunud, et kui kokkupuutel östradiooli ehk naissuguhormooniga väheneb gripiga nakatunud organismis immuunsüsteemi reaktsioon. Kuna haigussümptomid tekivadki immuunsüsteemi reaktsiooni tõttu, võivad naised kogeda kergemaid sümptomeid, sest nende immuunsüsteem reageerib hormooni tõttu väiksemal määral.

Kuue aasta pikkuse uuringu tulemusel selgus, et mehed satuvad suurema tõenäosusega gripi tõttu haiglasse ning samuti on gripi tagajärjel surnud meeste arv suurem. Küsitluste tulemusel on kindlaks tehtud, et mehed põevad grippi keskmiselt poolteist päeva kauem kui naised.