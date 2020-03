Euroopa Liit panustab koroonaviiruse mõju tasakaalustamiseks kuni kaks triljonit eurot

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet sõnas, et see on suurim Euroopa solidaarsuse näide, mis eales olnud. «See raha aitab piirata COVID-19 mõjusid ja toetab teadusuuringuid tõhusa vaktsiini leidmiseks,» lisas ta. See pakub ressursse Euroopa majanduse ja sotsiaalkaitse toetamiseks. See kaitseb töökohti ja ettevõtteid.