Koroonaviirusesse nakatunute ebatavalised sümptomid

Craig Hollander oli 38-aastane hea tervise juures ajalooprofessor, kahe tütre isa. Tema esimesteks sümptomiteks olid külmavärinad, loidus, seejärel palavik ja kehavalud. Püsti tõustes tabas teda pearinglus. Grippi mehel ei tuvastatud.

Hollander jäi usukuma levinud arusaama, et kui tal ei ole olnud haigetega kokkupuuteid, ta ei ole reisinud, ei kuulu riskirühma ega köhi, ei saa tal olla koroonaviirust. Arst palus mehel puhata ja vedelikku tarbida, kuna viirust tal ei tuvastatud.

Järgnevatel päevadel kadus tal täielikult söögiisu ja tekkis kõhulahtisus. Ikka ei olnud märki köhast.

13. märtsil helistas ta naine arstile, sest oli mures, et mehe tervis ei lähe paremaks. Naine nõudis testi, sest nende peres on juveniilset idiopaatilist artriiti põdev ja raskeid ravimeid tarbiv kolmeaastane laps.

Hollander ütles, et arstide sõnul olid tema kopsud korras ja talle öeldi, et tegemist on tavalise viirusega, testi ei tehtud. Ta lisab, et ei saa seda arstidele pahaks panna, kuna tal ei olnud kindlaid sümptomeid ja teste on piiratud arv vaid kriitilises olukorras haigetele.

Õnneks sattus mees lugema oma sõbra Brennan Spiegeli Twitteri postitust, mis selgitas, et ka palavik ja kõhulahtisus võivad olla sümptomid. Spiegel on juhtumisi Americal Journal of Gastroenterology peatoimetaja, kes kinnitas, et mehel on koroonaviirus.

Uuring, mis avaldati samas ajakirjas, põhines Wuhani analüüsil, milles osales 204 koroonahaiget patsenti, kelle sümptomiteks olid söögiisu vähenemine ja kõhulahtisus, puudusid respiratoorsed häired.

Hollanderi pere ei saanud endiselt testi teha, sest Ameerika Ühendriikides hoitakse testimisvõimalust – nii nagu ka Eestis – vaid haigetele, kel on koroonaviiruse teadaolevad levinumad sümptomid.

16. märtsi hommikuks sai mees oma kodus tuttavate meditsiinispetsialistide abil testi teha. Kaks päeva hiljem tuli vastus, mis osutus positiivseks. Hollander on praegu eneseisolatsioonis oma kodus, mis tähendab seda, et terve tema pere pöörab rohkem rõhku üldkasutatavate pindade pidevale desinfitseerimisele, eriti ukselinkidele. Hollander ei viibi oma perega kogu aega samas ruumis, mida tähendabki eneseisolatsioon.

Mehel on endiselt palavik, kõhulahtisus ja isupuudus. Tema pere on ilma sümptomiteta, kuid doktor palus kolmeaastasele artriidihaigele ravimeid mitte anda seni, kuni majas võib pesitseda koroonaviirus.

«Me peame valima: kas ta on haavatav pigem koroonaviirusele, mis osutuks talle eluohtlikuks või artriidile,» põhjendab Hollander.

Mehel pole aimugi, kust ta viiruse sai. Enim muretseb ta pere ja õpilaste pärast, kellega ta kokku puutus. Teda paneb muretsema ka see, et paljudel on sarnased sümptomid, kuid neid ei testita ja selle tulemusena ei hoia nad ka karatiinireeglitest kinni.