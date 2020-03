Haiglad ootavad terviseametilt kiirema testi turulelubamist

XPERT XPRESS SARS-Cov-2 test annab praeguse testide kogumise ja järgneva nelja-tunnise analüüsimise asemel vastuse 45 minutiga ehk on kiire automaattest, vahendab ERR , ja kui inimene erakorralise meditsiini osakonda satub, on oluline iga minut.

«See on just haiglatele äärmiselt oluline. See muudab haigete käsitlust EMOs ja teistes kliinikumi osakondades,» ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi üldlabori direktor Anu Tamm.