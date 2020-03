Psühholoog: kriisi järgmiseks faasiks on pahameel ja süüdistamine

Kriisi järgmiseks faasiks on psühholoogi sõnutsi pahameel ja süüdistamine ja alles siis, kui keeruline hetk on enda jaoks lahti mõtestatud, kohanetakse uue olukorraga.

Et suhted praegu pingestuvad, on psühholoogi sõnul loomulik, sest suur osa vaimsest ressursist kulub praegu uue olukorraga kohanemiseks ja mõnusamalt tunnevad end need pered, kes on karantiini ajaks pannud paika päevakava, sest kindel rutiin aitab keerulises olukorras reel püsida.

«Eriti nutikad pered on veel need, kes on teinud kokkulepped ka selle osas, kuidas saabki natukene oma aega ja omaette olla ja kuidas seda teistele öelda, et mul on vaja omaette olla, ja kuidas seda korraldada,» lisas psühholoog.