Dr Ralf Allikvee: meil seisab ees pikk maraton

«Kõik suuremad haiglad ja laiemalt kogu meditsiinivaldkond on selle eriolukorra eesliinil. Meie peale loodetakse. Me teeme kõik endast oleneva, et seda lootust ja usaldust õigustada,» rääkis Allikvee Med24 s.

ITK sisehaiguste osakonna pinnal on loodud 29 voodikohaga Covid-19 osakond, millest 24 on aktiivravi ja 5 intensiivravi voodikohta. ITKs on 13 kolmanda astme intensiivpalatit, 19 hingamisaparaati, lisaks narkoosiaparaadid.

«Me aitame jõudumööda teisi – üks meie taastusravikliiniku arst on praegu toeks Kuressaare haiglas, meie diagnostikakliiniku arstid andsid nõusoleku vajaduse korral Tartu kolleege aidata,» rääkis Allikvee. «Samas peame arvestama, et meil seisab ees pikk maraton ning lõviosa distantsist on veel läbimata. Meil on vaja oma jõudu targalt jaotada, sest mitme riigi kogemus kahjuks näitab, et väsinud meditsiinitöötajad on üks suurimaid riskirühmi viiruse levikul. Me peame hoidma ja kaitsma inimesi, kes kannavad hoolt meie tervise eest.»