Sümptom, mis võib viidata muidu nähtudeta kulgevale koroonaviirusele

Seni kogunenud andmete põhjal esineb anosmia sagedasti ka Covid-19 haigetel. Lõuna-Korea andmeil esineb anosmia 30 protsendil, Saksamaa andmetel kahel kolmandikul positiivse koroonatestiga isikutest. WHO hinnangul kirjeldatakse Covid-19 haigetel sagedasti anosmiat, kuid on veel vähe andmeid, et lugeda anosmia tõestatuks Covid-19 sümptomiks.

Ühendkuningriigi kõrva-nina-kurguhaiguste assotsiatsioon (ENTUK) juhib Ühendkuningriigi meedikutele saadetud märgukirjas tähelepanu sellele, et on rohkelt andmeid anosmia esinemisest positiivse SARS CoV-2 testiga isikutel, kel ei ole teisi infektsioonile viitavaid nähtusid või need on vähe väljendunud. Covid-19 leviku piiramise eesmärgil esitatakse soovitus jätta isikud, kel on Covid-19 puhangu ajal kujunenud anosmia, 7 päevaks karantiini ka juhul, kui neil puuduvad teised haigussümptomid.