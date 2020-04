Teadlased õpetavad: milliseid reegleid tuleb järgida epideemia ajal toidupoes käies?

Vali ostlemiseks selline aeg, mil poodides on vähem rahvast ning planeeri iga poeskäik detailselt ette, et see kulgeks võimalikult kiiresti. Eriolukorra ajal on mõistlik nädala toidukorrad ette planeerida ning selle põhjal koostada ostunimekiri. Võimalusel võiks läbi mõelda ka selle, kus nimekirjas olevad toiduained poes asetsevad, et vältida liigset edasi-tagasi käimist. Poes liigeldes tuleb hoida teistest ostlejatest ja kassapidajatest vähemalt kaks meetrit vahet.

Poodidesse on küll paigaldatud puhastusvahendid ja mõnel juhul ka kindad, kuid mõistlik on kaasas kanda ka oma puhastusvahendit, millega poodi jõudes käed ja ostukäru või korvi sang ära puhastada. Näo piirkonda ei tohiks poes käies puudutada. Vältida tasuks toodete letilt tõstmist ja tagasi asetamist või puuviljade ja juurviljade liigset katsumist. Samuti tuleks poes vältida nutitelefoni, kõrvaklappide või teiste isiklike esemete puudutamist, see võib oodata poeskäigu lõpuni.

Koroonaviirus ei levi toiduga, kuid võib püsida plastil ja papil kuni 72 tundi. Sellegipoolest ei ole toidupakendite desinfitseerimisvahendiga puhastamine ilmtingimata vajalik, sest viirusosakeste hulk pakenditel hävib kiiresti ning Marcuse sõnul on käte pesemine tõhusam kui iga toidupakendi pesemine. Käsi tuleks kindlasti pesta toiduainete külmkappi panemise järel ning vältida tuleks näo piirkonna puudutamist. Rutgersi Ülikooli mikrobioloog Donald Schaffner on samuti toidupakendite puhastamise vastu, sest mitmed puhastusvahendid on inimorganismile ohtlikud ning ei ole sobilikud toiduainete puhastamiseks.

Haigussümptomitega inimesed peavad püsima kodudes ega tohi käia toidupoodides. Ka tavaliste külmetuse puhul tuleks eelistada toiduvarude täiendamiseks kullerteenust või tuttavate abi, sest nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestel on suurem risk viirusega kokkupuutel haigestuda.

Koroonaviirusesse nakatunutega kokku puutunud inimesed ei tohiks samuti avalikus ruumis liikuda, sest teadusuuringutest on selgunud, et koroonaviirust on võimalik põdeda ka väga väheste sümptomitega. Samuti tuleb arvestada viiruse peiteajaga ning pärast kokkupuudet kaks nädalat karantiinis püsida.