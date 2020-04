Kardioloogid soovitavad olla võimalike koroonaviiruse ravimitega ettevaatlikud

Mitmed ravimid suurendavad südameprobleemide riski, kuid muret peaks tundma siis, kui kahte sellist ravimit manustatakse korraga inimesele, kellel on diagnoositud südamehaigus või mõni teine krooniline haigus, mis suurendab infarkti riski. Avaldatud juhistes on muuhulgas märgitud, et ravimite koosmõju vajab edasist uurimist ning prioriteet on leida tõhus COVID-19 ravim.