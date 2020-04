Lutsar: viiruse leviku tipp on Eestis lauge, aga pikk ajalises mõttes

Viroloogia- ja mikrobioloogia professor Irja Lutsar, kes on üks valitsuse nõuandjatest, tõdeb, et kui haigusel oleks lastud täiesti kontrollimatult tegutseda, oleks tipp juba käes olnud, aga kogu riigi tegutsemine on olnud suunatud selle kõvera lamedaks löömisele. «See tipp pole ka selline nagu Hiinas, vaid pigem lame, nagu näeme praegu Itaalias, kus ükspäev pisut vähem, teine päev natuke rohkem haigestumisi ja võib-olla isegi juba pisut langustendentsi omab. See tipp on pikk ajalises mõttes.»