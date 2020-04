Uuring: ligi pooltel koroonaviirusesse nakatunutel puuduvad sümptomid

Uuest teadusuuringust on selgunud, et ligi pooltel koroonaviirusesse nakatunud inimestel ei pruugi esineda haigussümptomeid, vahendab Fox News. Uuringu käigus analüüsiti Islandi, Itaalias asuva Vo linna ja kruiisilaeva Diamond Princess andmeid ning leiti, et arvatust suurem protsent inimesi põeb haiguse läbi saamata aru, et on haiged.