Teadlased selgitavad, miks ei ole koroonaviirus nagu gripp

SARS-CoV-2 on geneetiliselt teiste koroonaviiruste nagu SARS-CoV ja MERS-CoV väga sarnane, kuid viiruse geneetilises profiilis leiduvad väikesed erinevused määravad selle, kui kiiresti viirus levib ja kuidas see inimorganismi mõjutab.

SARS-CoV-2 põhjustab tõsiseid kopsukahjustusi, sest immuunsüsteem on sunnitud viirusest vabanemiseks kopsudesse suunama miljoneid immuunrakke, mis hävitavad ühes viirusega ka suurel hulgal kopsukudesid. Covid-19 ravi seisneb suuresti selles, et organismi ja immuunsüsteemi võimalikult hästi toetada seni, kuni organism kopsukudesid taastab. Ulatusliku kahju korral on vajalik organismi hapnikuga varustada.