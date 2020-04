Teadlased: tuvastatud on vaid kuus protsenti nakatunutest

Uuring ilmus väljaandes The Lancet Infectious Diseases ning andmetest on selgunud, et riiklik statistika COVID-19 nakatunute kohta ei pruugi anda ülevaadet viiruse tegelikust levikust ning nakatunute hulk võib ulatuda juba praegu kümnete miljoniteni.

Teadlaste hinnangul on Itaalias tuvastatud vaid 3,5 protsenti nakatunutest ja Hispaanias vaid 1,7 protsenti nakatunutest ning seetõttu on suremus nendes riikides suurem. Saksamaal seevastu on ulatusliku testimise tõttu tuvastatud 15,6 protsenti nakatunutest. Ameerika Ühendriikides (1,6 protsenti) ja Suurbritannias (1,2 protsenti) on samuti tuvastatud alla kahe protsendi nakatunutest.