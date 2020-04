Perearstid võivad edaspidi testimisele suunata kõiki koroonaviiruse sümptomitega patsiente

«Kuna olukord muutub kiiresti, siis me tahame muuta testimise põhimõtteid. Me võtame ära piirangud vanus ja kaasuvad haigused, ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis me tahame alustada seda juba kolmapäevast. See tähendab, et perearstid saavad saata inimesi testidele. Loomulikult peavad olema sümptomid, sest ilma sümptomiteta tervet inimest ei testita,» rääkis Varblane Vikerraadio saates «Reporteritund».