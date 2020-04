Koroonaviiruse saanud nakkushaiguste arst räägib, mida rängast kogemusest õppis

Ligi kuu tagasi, 12. märtsil, sõitis nakkushaiguste uurija rongiga Bostonist New Yorki, kohtumaks seal arstist poja Harryga, et sõita tagasi Alabamasse, vahendab Washington Post. Rongis kirjutas ta ajaleheartiklit, et koroonaviirus jõuab varsti osariiki ja et selleks ei olda valmis.

«Kui me sel õhtul Birminghamis oma sissesõiduteele jõudsime, oli Harryl tõusnud palavik. Vaatasime teineteisele otsa ja teadsime arstidena, mida see tõenäoliselt tähendab: Covid-19. Laupäeva pärastlõunaks tekkisid ka minul sümptomid,» räägib dr Saag.

Mõlema testitulemused olid esmaspäeval positiivsed. «Harry sümptomid olid kerged ja kestsid viis päeva, nagu võib arvata noore, muidu terve 34-aastase puhul. 64-aastaselt olin rohkem mures. Minu esialgsed sümptomid olid kerged – väsimus, köha, peavalu, hägune mõtlemine ja lõhnataju kaotus,» kirjeldab professor Saag.

«Kuuendal päeval võtsid asjad pöörde halvemuse poole. Algasid igapäevased pärastlõunased külmavärinad, palavik tõusis üle 38 kraadi, tekkisid suured lihasvalusid, kadusid isu ja keskendumisvõime, pealagi muutus tuimaks. Sümptomid hajusid hommikuks suures osas, pannes mind uskuma, et haigus on taandumas, aga need naasesid järeleandmatult pärastlõunal. Ja järgmisel. Ja järgmisel.»

Haiguse kumulatiivne mõju aja jooksul oli arsti sõnul nii füüsiliselt kui ka vaimselt kurnav. Hirm haiglasse sattumise ja ventilaatori paigaldamise ees viisid mehe enda sõnutsi meeleheitliku sammuni: seitsmendal päeval alustas ta hüdroksüklorokiini ja asitromütsiini ravi, tuginedes üksnes teatistele 20 patsiendist, kes said seda ravi Prantsusmaal. «Võtsin ravimit viis päeva. Ma ei oska öelda, kas see toimis, mistõttu vajame selle efektiivsuse ja ohutuse tõestamiseks kliinilisi uuringuid,» rõhutab dr Saag.

Pärast 14-päevast viirusega võitlemist sai ta lõpuks võidu. Sümptomid kadusid nädal tagasi täielikult.

«Mida ma õppisin? Esiteks, hoolimata kõigist minu teadmistest nakkushaiguste kohta, ei olnud ma valmis isiklikuks lahinguks ja millist mõju see avaldas. Sümptomite kogemise õuduse kõrval on veel suurem hirm teadmatuse ees. Neil pikkadel õhtutel ei olnud ma kindel, kas vean järgmise hommikuni välja ilma, et satun haiglaravile, ja mis veelgi hullem, ventilaatori alla. See hirm eesseisva ees varitseb öösiti iga Covid-19 patsienti,» tõdeb ta.

Samuti vaevas teda teadmatus, mis toimub organismis. «Ma teadsin, et minu sümptomite põhjustajaks oli mu immuunsussüsteemi ülemäärane reageerimine viirusele. Lamades voodis ja palvetades, et hommik võimalikult kiiresti tuleks, teadsin, et minu tsütokiine toodetakse uhkes koguses, et võidelda viirusega.»