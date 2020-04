INTERVJUU ⟩ ITK Covid-19 osakonna juht räägib, millest sõltub haiguse põdemise raskus

Arstid muretsevad palju ka lähedaste pärast – kodu, pere, lapsed, vanemad. FOTO: Ida-Tallinna keskhaigla

Kasutame isikukaitsevahendeid, kui meil on gripihaigeid ja teised rasked infektsioonid. Respiraatoreid oleme kasutanud, kui on olnud tuberkuloosi, kahtlaseid juhtumeid. Aga sellises mastaabis pole isikukaitsevahendite kasutamist olnud. Peab kogu aeg mõtlema, et teeksid kõike õigesti. Esimeste patsientidega on kõik kindlasti aeganõudvam, hiljem muutub see automaatsemaks.

Tervishoiutöötajad on eesliinil, mis tundega sellises olukorras tööle lähete?

Kui tead, et patsient on Covid-haige, siis kõiki isikukaitsevahendeid kasutades peaksime olema suhteliselt turvatud, kuigi on selge, et meditsiinitöötajad on nakatumise suhtes riskigrupp. Keegi ei tunne end hästi, kui tead, et on võimalus nakatuda ja tegelikult sa ei tea, milline haiguse kulg oleks sinul. See põhjustab inimestes stressi. Arstid muretsevad palju ka lähedaste pärast – kodu, pere, lapsed, vanemad.

Kui teame, et meil on olemas piisav hulk korralikke kaitsevahendeid, siis see teeb kindlamaks.

Kas arstil on õigus keelduda keerulise haige ravimisest?

Arst ei saa keelduda haigete ravimisest. Me võtame haiglas arvesse seda, kui arst elab koos eaka vanaemaga või kasvatab üksi väikeseid lapsi. See käib kõik inimliku mõistmise tasandil. Ma arvan, et nii kaua, kui on inimesi, kes on nõus haigeid ravima, nii kaua saab selliste aspektidega arvestada. Meie haiglas ei ole meeskondade moodustamisega olnud probleemi, pigem on arstid nendest väljakutsetest huvitatud.

Kas stressitase on juba väga kõrge arstide seas?

Hetkel on meil piisavalt vabu voodikohti Covid-osakonnas. Ma ei tea, mis juttu ma räägin 2-3 nädala pärast, kui võime jõuda situatsiooni, et voodikohad on hõivatud. Siis toimuvad kiired uute osakondade moodustamised, ümberpaigutamised, see plaan on kõik välja töötatud.

Ülirasked haiged on intensiivraviosakonnas, nad vajavad kunstlikku hingamist ja võivad raskematel juhtudel olla aparaatidega seotud 3-4 nädalat või rohkemgi. Kui tekivad esimesed kriisiolukorrad, kui aparaate hakkab väheks jääma, siis on stress kõikidel väga-väga suur.

Kui näeme, et haigus justkui taandub, siis ei tohi valvsust kaotada – seni kui piirangud jäävad kehtima, tuleb nendest kinni pidada, pigem rohkem kui vähem.

Siis, kui peab hakkama tegema valikuid, et keda…

Just. See on arstide jaoks väga keeruline. Kui lugeda, mis kolleegid kirjutavad Itaaliast või Hispaaniast, siis väga palju tõstetakse just esile, et selliste valikute tegemine on väga stressirohke. Kõiki asju ei saa juhistega üks-ühele paika panna.

Milline on teie prognoos?

See tõotab tulla mitu kuud kestev probleem. Ei juhtu nii, et ühel päeval öeldakse – nüüd on kõik hästi, hakkame poes, koolis ja kohvikus käima. Ma ei usu et lapsed sellel poolaastal veel kooli lähevad. Hetkel me ei tea, mis juhtub sügisel.

Vaatame, mis juhtub Hiinas, kui algkoldes on kõik taas avatud, osad Euroopa riigid ja Põhjamaad plaanivad aeglaselt piiranguid leevendama hakata. Hongkongist on teada, et kui piiranguid leevendati, tekkis uus haigestumiste tõus. Peame vaatama, mida teised riigid teevad ja kuidas neil läheb ning selle järgi otsuseid tegema.

Mida panete inimestele südamele?

Kui näeme, et haigus justkui taandub, siis ei tohi valvsust kaotada – seni kui piirangud jäävad kehtima, tuleb nendest kinni pidada, pigem rohkem kui vähem. Varsti lähevad ilmad ilusaks, kõik tahaksid minna välja ning sõpradega kohtuda, aga seda ei tohi teha. See on meie ühine võitlus, peame kodus püsima. Ja ikka juurde see korduvalt kuuldud jutt – peske käsi, vajadusel desinfitseerige, tehke endale selgeks kuidas seda õigesti teha.