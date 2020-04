Teadlased: mõnel juhul teeb hingamisaparaat patsiendi seisundi hullemaks

Mitmetes haiglates on hingamisaparaatide abil hingavate patsientide suremus keskmisest suurem ning teadlased üritavad välja selgitada, kas hingamisaparaadid on tõhus viis patsiente aidata. Ekspertide sõnul sureb 40-50 protsenti hingamisaparaati vajavatest patsientidest, New Yorgi linnas aga lausa 80 protsenti. Suurbritannias sureb 66 protsenti hingamisaparaati vajanud patsientidest.