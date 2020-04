Teadlased loovad rakenduse, mis salvestab köha ja tuvastab selle põhjal koroonaviiruse

Kui rakendus valmib, on see kõigile tasuta saadaval ning seda on võimalik kasutada anonüümselt. Rakendus annab vastuse kohe, kuid teadlased panevad inimestele südamele, et 70-protsendise täpsusega rakendus ei ole diagnoosi panemiseks piisav ning nakatumise kahtluse korral tuleb pöörduda arstile.