Teadlased leidsid, et levinud tegevus kaitseb organismi Covid-19 tüsistuste eest

Virginia Ülikooli meditsiiniosakonna teadlaste uuringust on selgunud, et treenimine võib ennetada ägeda respiratoorse disstressi (ARDS) ehk levinud Covid-19 tüsistuse tekkimist või vähendada selle kahjulikku mõju organismile. ARDS tekib 3–17 protsendil koroonaviirusesse nakatunutel ning 20–42 protsendil haiglaravi vajavatel nakatunutel. Varasemast uuringust on teada, et umbes 45 protsenti ägeda respiratoorse disstressi sündroomiga patsientidest sureb.

Teadlaste uuringu käigus analüüsiti ekstratsellulaarse superoksiidi dismutaasi (EcSOD) mõju organismile. Tegemist on antioksüdandiga, mis hävitab kehas vabu radikaale, kaitseb kudesid ning ennetab haigusi. Antioksüdanti toodavad lihaskoed, mis eritavad seda vereringesse ning teistesse organitesse ning selle sisaldust organismis on võimalik suurendada kardiotrenniga.

Antioksüdandi sisaldus väheneb näiteks kopsuhaiguste või südamehaiguste tagajärjel ning loomkatsetest on selgunud, et selle sisalduse vähendamine toob kaasa raskemad haigussümptomid. Uuringust on selgunud, et isegi üks trenn suurendab antioksüdandi sisaldust ning teadlased soovitavad seetõttu kõigil teha regulaarselt trenni, et end haiguste eest kaitsta.