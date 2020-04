Gripi tõttu on sel haigushooajal haiglaravi vajanud 573 patsienti

Kuigi gripi ja gripilaadsete nakkuste sihtuuringu andmete põhjal on grippi haigestumuse intensiivsus madal, ei ole gripitaoliste nakkustesse haigestumine veel jõudnud foonnäitaja tasemele. Sadikova sõnul ei ole kahjuks võimalik määrata, milline konkreetne patogeen tingib haigestumuse püsimise, kuna laboratoorseid uuringuid on viimastel nädalatel tehtud tavalisest palju vähem. Eeskätt tuleneb see asjaolust, et koroonaepideemia tõttu pöörduvad inimesed arstile pigem telefoni või e-maili teel. Seetõttu ei pruugi laboristatistika peegeldada tegelikku haigestumiste hulka.