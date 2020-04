Ida-Tallinna keskhaigla alustab plaanilise raviga, kuid eelnevalt tuleb läbida kontrollpunkt

Infektsioonikontrolli osakonna arst dr Aino Rõõm ütleb, et säärane korraldus on vajalik COVID viiruse leviku riski maandamiseks. «Kontrollpunkti eesmärgiks on välja selgitada, et patsiendil ei ole ägeda respiratoorse viiruse tunnuseid ega palavikku. Lisaks küsitletakse ka perekonnaliikmete tervise kohta. Kui kõik on hästi, saab inimene kirurgilise maski ja minna vastuvõtule,» ütles dr Rõõm.