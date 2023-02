PROOVI JUBA TÄNA ⟩ Need 22 nippi aitavad kehakaalu kiirelt langetada

1. Joo palju vett ja kindlasti tarbi seda enne sööma hakkamist

Vee joomine kiirendab ainevahetust 24 kuni 30 protsenti. Üks uuring näitas, et pooleliitrise vee joomine, umbes pool tundi enne sööki, aitas dieedipidajatel süüa vähem kaloreid ja kaalust alla võtta 44 protsenti rohkem, võrreldes nendega, kes vett ei joonud.

2. Söö hommikuks muna

Terve muna söömisel on palju kasutegureid. Uuringud on näidanud, et tervaviljapõhise hommikusöögi asendamine munaga, aitab järgmise 36 tunni jooksul süüa vähem kaloreid ja seega aitab see hästi kaalu langetada.

Isegi, kui munad ei maitse, siis igasugune kõrgekvaliteediga valk sobib muna asendama.

3. Joo kohvi (ideaalne oleks, kui musta kohvi)

Uuringud on näidanud, et kofeiin võib kiirendada ainevahetust 3 kuni 11 protsenti ja suurendada rasvapõlemist 10 kuni 29 protsenti. Selle juures on oluline jälgida, et kohvile ei lisataks suhkrut või muid kõrge kalorsusega aineid, sest nii ei mängi kohvi kasutegurid enam mingit rolli.

4. Joo rohelist teed

Roheline tee on rikastatud võimsate antioksüdantidega, mida kutsutakse katehhiinideks. Need toimivad koos kofeiiniga, et suurendada rasvapõletust.

5. Proovi vahelduvat paastumist

Vahelduv paastumine on söömisharjumus, kus inimesed paastuvad ja söövad vaheldumisi. Uuringud näitavad, et vahelduv paastumine on sama tõhus nagu kalori koguse piiramine.

6. Vähenda lisatud suhkrute kogust

Lisatud suhkrud on üks tänapäeva toidu halvemaid koostisosi. Paljud inimesed tarbivad neid liiga palju.