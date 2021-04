Suveks ilusad kõhulihased: personaaltreener soovitab harjutusi ja annab toitumisnõu

New Yorkis töötava personaaltreeneri ja House Of Zeuse asutaja Irving Hyppolite sõnul peaks valima tasakaalus toitumise ja järjepideva treeningu, et saada kõige kiiremini head tulemused. «Alustage toitumisharjumuste parandamisega, ärge proovige kohe rasva vähendada, keskenduge lihtsalt heale ja tervislikule toidule,» sõnab ta.

Toitumise jälgimine on võtmetähtsusega, eriti suvisemal ajal, kui on võimalus nautida grillpidusid, kokteile ja tänavatoitu. «Kui sööte valesti, pole vahet, kui palju kõhulihasteharjutusi teete. Te ei saa soovitud välimust,» lisab Hyppolite.

Kui toitumine on korda saadud, tuleks keskenduda sellele, et olla pidevas kalorite defitsiidis, mis tähendab, et tuleb kulutada rohkem kui tarbida. Samuti tuleb mõista, et ilusate kõhulihaste saavutamine ei käi kokku kaalust alla võtmisega, kaalunumber lihasmassi kasvades hoopiski suureneb.