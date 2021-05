8 probleemi, mis on tingitud istuvast eluviisist

Illinoisi ülikooli Urbana-Champaigni teadlaste poolt läbi viidud uuringu kohaselt on pikka aega diivanil istumisel tõsine kõrvalmõju. Uuringu tulemused näitasid, et need inimesed, kes istusid rohkem, nende tähelepanu hajus kiiremini. Uuringu tegemise jaoks kasutati EGG salvestisi, et mõõta ajus tekkivaid elektrilisi potentsiaale samal ajal kui osalejad ülesannetega tegelesid.

Tom Holland, raamatu The Micro-Workout Plan: Saavutage soovitud vorm ilma jõusaalita, vaid 15 minuti või vähemaga päevas (The Micro-Workout Plan: Get the Body You Want without the Gym in 15 Minutes or Less a Day) autor, sõnab, et pikemaaegse istumise tagajärjel tekivad näiteks ümarad õlad, alaseljavalu, kaelavalu ja muud võimalikud igapäevaelu segavad valud. Need võivad suuresti tulla pingest, kuid ka lihaste vähesest liikuvusest.