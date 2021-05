Viis tervisliku toitumise müüti, millest peaks teadlik olema

1. Rasvane toit on ebatervislik

See teooria on hakanud vaikselt küll taanduma, kuid on siiani inimesi, kes jälgivad madala rasvasisaldusega toitude dieeti, lootes, et see toob kasu üldisele tervisele.

Rasvad on optimaalse tervise tagamiseks hädavajalikud. Pidev madala rasvasisaldusega dieetide järgimine võib tekitada terviseprobleeme, sealhulgas ka metaboolse süsteemi kahjustamist. Uuringud on näidanud, et dieedid, mis sisaldavad normaalse rasvasisaldusega toite on kaalu langetamise osas palju tõhusamad.

2. Hommikusöök on päeva kõige olulisem söögikord

Öeldakse, et hommikusöök on päeva kõige tähtsam toidukord, siiski ei tasu alahinnata ka ülejäänud toidukordasid. Uuringud näitavad, et vahelduv paastumine, mille käigus loobutakse hommikusöögist, on isegi kasulik. Sellist paastumist seostatakse näiteks parema veresuhkru kontrolliga.

Kui hommikusöögist, ajutise paastumisel nimel, loobuda ei soovi, siis soovitatakse tõsta õhtusöök veidi varasemaks. Nii, et õhtusöögi ja uue päeva hommikusöögi vahele jääks 14-16 tundi.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et paastumine ei ole mõeldud lastele ega teismelistele, samuti ei tohiks seda proovida rasedad või imetavad emad. Eelmainitud gruppidele on söömine väga oluline energiaallikas.

3. Kartulid on ebatervislikud

Toitumismaailmas antakse valgele kartulile tihtipeale kehv hinnang. Tuleb mainida, et ükskõik millise toidu, sealhulgas valge kartuli, liigne söömine võib põhjustada kehakaalu tõusu. Mõõduka tarbimise korral on tärkliserikkad kartulid väga kasulikud ja toitvad.

Kartul on suurepärane kaaliumi, C-vitamiini ja kiudainete allikas. Lisaks täidavad kartulid rohkem kõhtu kui riis või pasta. Kõige tervislikum on nautida küpsetatud kartuleid, mitte praetud kartuleid.

4. Madala rasvasisaldusega tooted ja dieettoidud on tervislikud alternatiivid

Toidupoes või restoranis võib kohata toite, mille juurde on märgitud «kerge», «rasvavaba» jne. Kuigi need võivad kõlada tervislikult, siis tegelikult see siiski nii ei ole.

Mitmed uuringud näitavad, et nn dieettoidud (näiteks batoonid) sisaldavad rohkem suhkrut ja soolasid kui tavalised vahepalad. Parem oleks valida vahepalaks väheke juustu, puuvilju, jogurit või pähklivõid.

5. Tervislikult toituvad inimesed on peenikesed

Rasvumist seostatakse paljude terviseseisunditega, sealhulgas II tüüpi diabeet, südamehaigused, depressioon, vähktõbi või isegi varajane surm. Haigusriskide vähendamine ei tähenda seda, et peaksite olema peenikene.

Kõige olulisem on oma keha aktsepteerida ning viia end parimasse vormi läbi tasakaalustatud toitumise ja füüsilise aktiivsuse. Iga inimese parim vorm on individuaalne.