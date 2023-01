6 soovitust: kuidas saada vormi, kui vanus on üle 40

Tervislike valikute hulka kuuluvad veel oad, bataat, avokaado, pähklid ja salatisse neitsioliiviõli. Lisaks soovitavad toitumisnõustajad süüa vähem, aga tihemini, sealjuures süüa kolm korda päevas (põhitoidukorrad) ja teha vahepeal snäkipause. Pausid võiksid sisaldada puuvilju, pähkleid või kergemaid piimatooteid.

3. Jälgida tuleks ka toiduportsjoneid

Kõigi inimeste päevane kalorite vajadus on erinev, kuid üldiselt peaks naine, kes tavaliselt sööb 2000 kalorit päevas ja soovib kaalust alla võtta, kohandama oma kaloraaži 1500-1600 vahele. Seetõttu ei tohiks hakata vähem sööma, vaid muuta seda, mida süüakse. Ühtviisi olulised on kõik toidukorrad ehk nii hommik, lõuna kui ka õhtu. Samuti võib proovida ka vahelduvat paastumist, kõige lihtsam on jätta õhtusöögi ja järgmise päeva hommikusöögi vahele umbes 14 tundi, sel juhul aitab see kehakaalu langusele kaasa.

4. Magusaisu tuleb alla suruda

Kui on soov 40ndates kaalu langetada, siis ei saa süüa koogikesi ja šokolaadi nagu see nooremana võimalik oli. Kõigest magusast ei pea loobuma, oluline on selle piiramine. Tihtipeale süüakse magusat, kui vaevab rahulolematuse tunne, mõelge läbi, kas see on tõesti magusasoov või midagi muud, nagu näiteks unevajadus?

5. Muutused alkoholitarbimises

Alkohol kaalukaotusele kaasa ei aita. Seega on kõige mõistlikum see välja jätta. Kuid kui siiski on soov mõne tähtpäeva puhul pokaali võtta, siis arvestage sellega, et jook oleks madala kalorisisaldusega. Kui eelistate klaasi veini «magustoiduks», siis tuleks šokolaaditükk söömata jätta.

6. Vajalik on ka füüsiline pingutus

Keskeas pole võimalik kaalu kaotada ja heasse vormi saada ainult toitumisega. Kui hormoonid, nagu testosteroon, langeb, siis hakkab inimene lihasmassi kaotama. Üks levinud viga, mida vältida, on hüppamine otse intensiivsesse treeningrežiimi. See on halvim asi, mida teha, sest see suurendab vigastuste riski. Alustama peaks rahulikult, näiteks igapäevasest kiirkõnnist või kepikõnnist. Samuti tuleks olla pidevalt füüsiliselt aktiivne, seda näiteks aia- või majapidamistöid tehes.