Miks tekivad joostes krambid ja kuidas neid ennetada?

Kõhukrambid võivad olla tingitud hingamisraskustest või kehvast seedimisest. Enne treeningut liiga palju söömine või joomine võib tekitada kõhukrampe, sest maos on liiga palju toitu või vedelikku, see raskendab omakorda õige hingamisrütmi leidmist.

Küljekrambid ehk teisisõnu pistete tundmine esineb tavaliselt tugeva valuna rinnakorvi all ja on tingitud liiga madalast hingamistempost või naatriumi ja kaaliumi tasakaalustamatusest.

Pistete tundmine on algajate jooksjate probleem, enamasti juhtub see siis, kui minna korraliku soojenduseta jooksma. Sel juhul peaks reguleerima tempot ja tegema jooksmist ja kõndimist segamini. Näiteks kaks minutit jooksu ja poolteist minutit kõndimist.

Krambid võivad tekkida ka pingest enne võistlema minekut, ka sel juhul on kasulik hoida ennast rahulikuma ja teha mõned sügavad hingetõmbed. Lihaskrambid jalgades võivad viidata ka sellele, et olete dehüdreeritud. Vedeliku tarbimine on eriti oluline just kuuma ilmaga. Kui vesi ei aita võib proovida spordigeele või spordijooke, mis aiatvad tasakaalu taastada.