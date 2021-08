Südame tervise hoidmiseks peaksid ülekaalulised vähendama täpselt nii palju kaloreid

Südame tervise parandamisel on mitmeid eelised, sealhulkas infarkti ja insuldi riski vähenemine, kirjutab Healthline .

Uuringus vaadeldi aordi (inimkeha kõige suurem arter) jäikust, mis on veresoonte tervise näitaja ning peamine mõjutaja südame-veresoonkonna haiguste tekkimisel.

Varasemad uuringud on näidanud, et aeroobne treening kompenseeris vanusega seotud aordi jäikuse suurenemise, kuid käesolev uuring näitab, et ainult treenimisest ei piisa.