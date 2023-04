See kõigile kättesaadav meetod muudab südame nooremaks

Uuring, mis avaldati Ameerika südameassotsiatsiooni ajakirjas Circulation, toetavad ideed, et «liikumine on meditsiin», mis on oluline lähenemisviisi muutus, kirjutasid teadlased.

Uuring keskendus seisundile, mida nimetatakse südamepuudulikkuseks koos säilinud väljutusfraktsiooniga, mis mõjutab umbes pooli südamepuudulikkusega Ameerika Ühendriikide kuuest miljonist selle haigusega inimesest. Seisundit iseloomustab südamelihase jäikuse suurenemine ja kõrge rõhk südame sees treeningu ajal. Haigusseisund on pärast selle kindlaks tegemist suuresti ravimatu ja põhjustab väsimust, liigset vedelikku kopsudes ja jalgades ning õhupuudust.

«Mõne arvates on see kardiovaskulaarse meditsiini üks olulisemaid praktiliselt ravimatuid haigusi,» ütles uuringu vanemautor dr Benjamin Levine Medical Xpressis. «Nii et muidugi, kui ravimeetodeid pole, siis on kõige tähtsam välja mõelda, kuidas seda vältida.»

Varasemad uuringud näitavad, et pikaajaline treening võib parandada südame elastsust noorematel inimestel, kuid see ei mõjutanud 65-aastaste ja vanemate inimeste südame jäikust. Seega soovisid teadlased teada, kas pühendunud treening võib parandada südame jäikust tervetel, palju istuvatel meestel ja naistel vanuses 45–64 aastat.

Uuring hõlmas 31 inimest, kel oli tekkinud mõningane südamelihase paksenemine ja suurenenud südamepuudulikkusega seotud vere biomarkerid, kuigi neil puudusid sellised sümptomid nagu õhupuudus.

Neist 11 määrati kontrollrühma ja nendele kohaldati kolm korda nädalas jooga-, tasakaalu- ja jõutreeningu programm. Ülejäänutele määrati individuaalselt kohandatud kõndimis-, jalgrattasõidu- või ujumisharjutuste režiim, mille intensiivsus suurenes järk-järgult, kuni osalejad tegid vähemalt kaks korda nädalas 30 minutit intensiivset aeroobset intervalltreeningut, millele lisandusid kaks kuni kolm mõõduka intensiivsusega treeningut ja üks kuni kaks jõutreeningut nädalas. Igaühel oli oma treeningu jälgimiseks personaaltreener või füsioterapeut.

Aasta pärast näitasid jõutreeningut tegevad inimesed südame jäikuse ja kardiorespiratoorsete näitajate olulist paranemist võrreldes kontrollrühma muutustega.

Tulemused näitavad, et hiline keskiga võib olla «magus aeg» treeningu kasutamiseks südamepuudulikkuse vältimiseks, enne kui süda muutub liiga jäigaks, ütles Levine. Ta võrdles südamelihast kummipaelaga. Uus venib kergesti ja läheb kiirelt vormi tagasi.