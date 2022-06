Grippi haigestunute arv langeb

Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 57 A-gripiviirust, mida on 41 protsenti vähem kui nädal varem. Langus on osaliselt seotud üldise grippi haigestumise vähenemise kui ka testimisstrateegia muutusega.

Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud raske gripi või gripiga seotud pneumoonia tõttu kokku 391 patsienti. Terviseametile laekunud andmete põhjal on intensiivravi vajanud kolm inimest vanuses 17–71. Kahel inimesel olid rasked kroonilised haigused. Info vaktsineerituse kohta puudub.

Käesoleva hooaja jooksul on gripist tingitud tüsistuste tõttu surnud kolm inimest. Kõik juhud olid üle 70-aastaste, tõsiste kaasuvate haigustega ja gripi vastu vaktsineerimata haigestunutel.

Kokku on hooaja algusest laboratoorselt kinnitatud 11 850 gripijuhtumit. Terviseameti andmetel ringleb Eestis A-gripiviiruse alatüüp (H3).

Grippi haigestumus on langenud ja taandumas kogu Euroopa regioonis. Vaid Soome teavitas jätkuvalt oodatust 30 protsenti suuremast levikust. Euroopas on registreeritud nii A- kui ja B-gripiviiruseid. Gripiseirevõrgustiku andmetel on Euroopa regioonis domineerivaks viiruseks A(H3) gripiviirus.