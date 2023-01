Sageli arvatakse, et liikumisharjumuse tekitamiseks peab ­kindlasti olema motivatsioon ja motivatsiooni tekitami­seks on vaja ­eesmärki, tihti on selleks kindla kaalunumbri saavutamine. Tõesti võib olla, et tõuke liikumiseks annab kindel eesmärk, mis loob motivatsiooni. Esialgu annabki motivatsioon tuule tiibadesse, aga ­pidevalt motivatsiooni kõrgel hoida on keeruline. Isegi tippsportlastel ei ole igal hommikul olümpiavõit või maailmameistritiitel silme ees, trenni minnakse tihti seetõttu, et ollakse harjunud ja see on osa päevaplaanist.