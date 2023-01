AVASTUS ⟩ Pidev stress paneb ajus kaalukad neuronid täisvõimsusel tööle

Pidev stress võib mõjutada käitumist, vähendades huvi asjade vastu, mis varem rõõmu pakkusid, ja viia depressioonini. Nüüd on teadlastel tõendeid selle kohta, et rühm neuroneid muutub pärast kroonilist kokkupuudet stressiga hüperaktiivseks. Kui see juhtub, tekivad käitumisprobleemid. Kui teadlased vähendasid kõnealuste neuronite aktiivsust, paranes ka käitumine, teatasid nad ajakirjas Molecular Psychiatry.

Augusta ülikooli Georgia meditsiinikolledži teadlased uurisid hüpotalamust, mis on võtmetähtsusega selliste funktsioonide jaoks nagu hormoonide vabastamine, nälja, janu, meeleolu, seksiisu ja une reguleerimine. Luubi all oli neuronite populatsioon, mida nimetatakse proopiomelanokortiiniks ehk POMC-ks, mis asub hüpotalamuse kaarekujulises tuumas. Hiiri uuriti kuni 10 päeva pärast kroonilist, ettearvamatut stressi, mida kasutatakse laialdaselt stressi mõju uurimiseks loommudelites ja antud juhul hõlmas see selliseid asju nagu ohjeldamine, märg vooderdis kallutatud puuris ja sotsiaalne isolatsioon.

Ilmnes, et stressorid suurendasid nii isastel kui emastel hiirtel POMC neuronite spontaanset aktiveerumist.

Kui teadurid aktiveerisid neuroneid otse, selle asemel, et lasta seda teha stressil, põhjustas see ka näilise võimetuse tunda naudingut, mida nimetatakse anhedooniaks, ja käitumuslikku meeleheidet, mis on sisuliselt depressioon. Inimestel võivad anhedoonia tunnused hõlmata heade sõpradega suhtlemise lõpetamist ja libiido kadu. Hiirtel kaob nende tavapärane armastus suhkruvee vastu ja isashiired, kellele tavaliselt meeldib emaste uriini nuusutada, kaotavad selle vastu huvi.

Kui teadlased pärssisid neuronite aktiveerumist, vähenesid seda tüüpi stressist põhjustatud käitumismuutused mõlema soo hulgas.

Tulemused näitavad teadlaste sõnul, et POMC neuronid on «nii vajalikud kui ka piisavad», et suurendada vastuvõtlikkust stressile, ja nende aktiivsuse suurenemine on ajendiks sellest tulenevate käitumismuutustele, samuti depressioonile.