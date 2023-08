Alzheimeriga inimeste kohta tehti suur avastus

«See uuring näitab esimest korda oluliste toidust saadavate antioksüdantide puudujääki Alzheimeri tõvega inimeste ajus. Need tulemused on kooskõlas suurte populatsiooniuuringutega, mis näitasid, et Alzheimeri tõve risk oli oluliselt madalam nendel, kes sõid karotenoidirikkaid toite või kellel oli kõrge luteiini ja zeaksantiini tase veres või kogunenud võrkkesta makulaarse pigmendina,» ütles Virginia Tech Carilioni meditsiinikooli põhiteaduste osakonna professor C. Kathleen Dorey ajakirjas Medical Xpress. «Leiame, et karotenoidirikka toidu söömine aitab hoida aju igas vanuses parimas seisukorras.»