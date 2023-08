NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Jälle see koroona!

Ajakirjas Clinical Virology Plus avaldatud teadustöö andmed koguti pandeemia kõrgajal. Uuriti nii Nigeeria tervishoiutöötajate kui viie paikkonna elanike antikehade ja T-rakkude immuunvastuseid enne ja pärast vaktsineerimist. Ilmnes, et nende immuunsüsteemi T-rakud reageerisid SARS-CoV-2-le. See vihjab sellele, et geneetiliselt sarnaste ohutumate koroonaviirustega kokku puutunutel on immuunsus, mis võib aidata neid kaitsta SARS-CoV-2 nakkuste eest.