8 sümptomit, mis võivad olla märk südameprobleemist

Oled ülimalt väsinud

See pole lihtsalt puuduliku une tõttu tekkinud väsimus; see on äärmuslik väsimus. Mõelge, kui rampväsinult tunnete end viirushaigusse haigestumise ajal, ainult see jõuetus ei kao. «Paljud naised ei tee sellest välja, eeldades, et see pole midagi ja et varsti tunnevad end paremini, kuid tegelikult võib põhjus olla südames,» ütleb Suzanne Steinbaum, naiste südame ja veresoonte instituudi direktor New Yorgis asuvas Lenox Hilli haiglas. Põhjus on hapnikupuudus. «Süda on hädas ja pingutab, et kehale hapnikku toimetada.» Väsimust võib tunda paljudel põhjustel ja kui see on ainus sümptom, ei maksa kohe arvata endal olevat probleemi südamega. Kui see ei möödu aga mõne aja jooksul, pöördu arsti juurde, et asjas selgust saada. Selle taga võib ka olla näiteks rauapuudus, mis samuti pärsib hapniku edasi kandmist organitesse. Samuti võib põhjuseks olla pikk Covid.