See lihtne tegevus aitab ennetada südamehaigusi

Kõndimine on keha aktiivsena hoidmiseks kõige mõnusam treeningu vorm, mida naudivad erinevate võimete ja vanusegruppide inimesed. Kuid siiski, kuidas on lood 10 000 sammuga päevas, mida soovitavad paljud trennirakendused?

Mayo Kliiniku kardioloog doktor Francisco Lopez-Jimenez sõnab, et ei ole ühtset maagilist sammude arvu päevas, mille poole inimesed peaksid püüdlema, kuna kõikide võimekus on erinev. Kõige olulisem on tema hinnangul see, et inimesed liiguvad.

«Kõndimine on ilmselt kõige lihtsam ja üks tõhusamaid füüsilise tegevuse vorme, mida inimestele meeldib teha,» ütleb doktor Lopez-Jimenez.

Kui palju samme peaks siiski päevas kõndima?

«25-30-aastaste inimeste jaoks on 6000 sammu päevas tõenäoliselt liiga vähe, samas, kui 85-aastase eaka jaoks on see väga hea,» kommenteerib doktor.

Tähtis on teha kõndimisest osa oma igapäeva rutiinist. Kui soovid enda elu liikuvamaks muuta, on soovitatav kasutada näiteks treppe ja poodi minnes parkida poe sissepääsust kaugemale. Hea viis, kuidas ennast füüsiliselt aktiivsena hoida, on ka koeraga jalutamine.

Kui töötad kontoris arvuti taga, tee väike paus, et käia vahepeal väljas jalutamas. See on kasulik nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele.

«Inimesed peaksid iga päev kõndima, kasvõi leida endale 15 või 20 minutit päevas selle jaoks aega,» ütleb Lopez-Jimenez.

Kõndimisel on meie tervisele mitmeid kasulikke mõjusid – mitte ainult südame-veresoonkonnale, vaid isegi vaimsele tervisele.

Näpunäiteid rohkemate sammude lisamiseks päevas:

Käige koeraga tihedamini jalutamas!

Ära kasuta lähedale asuvasse poodi minnes autot, vaid liigu sinna kõndides!

Tehke perega jalutamisest ühine traditsioon!

Kui otsustad siiski poodi minnes kasutada autot, siis pargi poeukse sissekäigust kaugemale.

Kasuta rohkem treppe!