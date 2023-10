Onkoloog Vahur Valvere: üks alkoholi tarvitamisest põhjustatud vähisurm päevas on liiga palju

Alkoholist põhjustatud kahju on suur rahvatervise probleem ja vähki peetakse alkoholist põhjustatud surmade (30%) peamiseks põhjuseks. Sellel järgnevad maksatsirroos, südame- ja veresoonkonna haigused ning vigastused. Võimalik, et me ühiskonnana ei taju seda nii selgelt, et alkohol suurendab vähiriski. Alkoholi tarbimisel ja tootmisel on pikk ajalugu ning seda on lausa peetud kultuuri osaks, mistõttu kas tahtlikult või tahtmata on pisendatud ka alkoholi tarvitamise varjukülgi. Samas on need inimkonda saatnud juba sajandeid.

Vaadates hoiatusi alkoholipudelite siltidel näeme piltmärke vanusepiiranguga, hoiatust rasedatele ning autojuhtidele. See kõik on õige, kuid tegelikkuses on piltlikult öeldes selle maakera sees peidus teine, veelgi suurem maakera. Me peaksime alkoholi puhul olema veelgi teadlikumad ja ettevaatlikumad.

Tõepoolest, alkoholi ja vähi seostest ikka aeg-ajalt räägitakse, aga sagedamini räägitakse elustiiliga seotud vähi riskifaktoritest, mille hulka lisaks alkoholile kuuluvad veel suitsetamine, vähene füüsiline aktiivsus ja ülekaal. Kindlasti väärib aga alkohol ka eraldi käsitlemist. On ju alkohol juba mainitud tubaka tarvitamise ja liigse kehakaalu kõrval kindlasti üks olulisemaid välditavaid vähi riskitegureid ja see on klassifitseeritud esimese astme kantserogeenina nagu tubakas ja asbestki.