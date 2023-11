Teadlased tuvastasid Alzheimeri varase näitaja

Alzheimer on kõige levinum dementsuse vorm. Teadlased näitavad nüüd, et raku energiajaamade mitokondrite metabolismi ehk aine- ja energiavahetuse hoogustumine on haiguse varajane näitaja, vahendab Medical Xpress.

Uuringus osalenud töörühmad kasutasid hiiri, kellel tekkis Alzheimeri tõve patoloogia sarnaselt inimestega. Noorte hiirte aine- ja energiavahetuse suurenemisele järgnesid sünaptilised muutused, mis olid põhjustatud rakkude taaskasutussüsteemi häiretest (autofaagiana tuntud protsess).

Alzheimeri puhul langeb mõne aja pärast ajus ainevahetus, mis aitab kaasa sünapsite ehk rakkudevahelise ühenduse lagunemisele. Seda täheldasid teadlased ka vanematel hiirtel, kellel oli haigus olnud pikemat aega.

«Haigus hakkab arenema 20 aastat enne sümptomite ilmnemist, seega on oluline see varakult avastada, eriti arvestades haiguse arengut aeglustavaid ravimeid, mis hakkavad kättesaadavaks saama,» ütleb dotsent Per Nilsson Karolinska instituudist. «Metaboolsed muutused võivad olla selles diagnostiliseks teguriks.»