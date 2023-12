Mille vastu tuleb raseduse ajal ennast kindlasti vaktsineerida?

Hiljutine uuring Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuselt (CDC) näitab, et kui emad saavad gripivaktsiini, siis nende beebid kogevad ka vähem gripi tõttu haiglaravi ja erakorralise meditsiini osakonna külastusi, eriti, kui beebi on alla kolme kuu vanune või ema, kes on saanud vaktsiini raseduse kolmandas trimestris.