AVASTUS ⟩ Kas Alzheimeri tõbi võib olla nakkav?

Uued uurimused näitavad, et Ühendkuningriigis lastele antud meditsiiniline kasvuhormooni ravi võib põhjustada mõnel neist aastakümneid hiljem Alzheimeri tõbe. Kuigi see ei tähendaks, et tõbe saaks tavalisel viisil inimeselt inimesele edasi anda, näitab see siiski haruldast nakkusohtu.