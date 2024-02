Kas Muski ajuimplantaadi siirdamise eesmärgid on olnud siirad?

Elon Muski algatusel siirdas Neuralink nädalavahetusel inimesele esimese ajuimplantaadi. Musk väidab, et patsient taastub hästi, kuid kliinilised uuringud pole veel tõestanud selle tehnoloogia ohutust ega tõhusust. See on põhjus, miks eksperdid on mures ja miks see võib saada järgmiseks suureks skandaaliks meditsiini- ja tehnoloogiavaldkonnas.