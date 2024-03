Hooajaline depressioon: kuidas kevade alguseni vastu pidada?

Talvekuudel on taevas märksa pilvisem ning me näeme vähem päikesevalgust kui teistel aastaaegadel. Samuti veedame külmal ajal loomulikult rohkem aega toas. Päikesevalgus aitab meie kehal toota D-vitamiini, mida on vaja mitmete keha funktsioonide, sealhulgas kaltsiumi imendumise ja immuunsüsteemi tugevdamise jaoks. Talvel, kui D-vitamiini tase organismis langeb, soovitavad arstid väsimuse ja jõuetuse sümptomite tekkimisel kuid ka profülaktika mõttes manustada D-vitamiini tablette. Lisaks leiavad paljud abi ka valgus- ehk teraapialampidest, mis aitavad tõsta serotoniinitaset, mis päikesevalguse puuduse tõttu on langenud.

Kvaliteetne uni on meie organismi energia allikas. Katkendlik või liiga lühike uni mõjub meie päevasele energiatasemele. On täiesti normaalne, et sinu keha vajab külmal ja pimedal ajal mitu tundi rohkem und. On võimalik, et sulle piisab kevad- ja suvekuudel 6-7 tunnist unest ööpäevas, kuid talvel vajad vähemalt 9-10 tundi und. Kui sa tunned end näiteks tööl pidevalt väsinuna, võib see olla märk sellest, et su uneaeg peaks olema ühe tsükli võrra pikem või regulaarsem.