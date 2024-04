Loe, millised vähid on maailmas enim levinud

Aruande kohaselt diagnoositi 2022. aastal hinnanguliselt 20 miljonit uut vähijuhtumit ning vähki suri maailmas 9,7 miljonit inimest. Aruandes prognoositakse, et aastaks 2050 jõuab aastas diagnoositavate uute vähijuhtumite arv 35 miljoni juurde, vahendab Medical Xpress.

Aruande kaasautor Hyuna Sung, Ameerika vähiühingu vähijärelevalve vanemkirurg, ütles, et 2050. aastaks prognoositud vähijuhtumite arvu kasv on tingitud rahvastiku vananemisest ja kasvust, eeldades, et praegune vähijuhtumite esinemissagedus jääb muutumatuks.