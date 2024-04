Avastati uus võimalus, kuidas panna keharakud vähki hävitama

Viimase kümnendi jooksul on immunoteraapia tõusnud vähiravi neljandaks sambaks kirurgia, kiiritus- ja keemiaravi kõrval. See ei ole aga tihti tõhus põhjusel, et vähirakkude surmavaenlasi T-rakke tabab vaenulikus keskkonnas ruttu kurnatus. Lõuna-Carolina ülikooli teadlased meisterdasid «kokteili», mis muudab T-rakud vintsketeks terminaatoriteks.