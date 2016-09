Edulugu: üle poole oma kehakaalust kaotanud mees harjub lodeva nahaga

USAst Kentuckyst pärit Adam Yosemite tippkaaluks oli 227 kilogrammi, milleni jõudis ta päevas ligi 5000 kalorit süües, vahendab Independent.

«Olen enamuse oma elust olnud ülekaaluline ning tahtnud ka suurema osa ajast kaalu langetada. Võtsin end tõsiselt kätte siis, kui arvasin, et rindu löönud valu näol on tegu südameatakiga,» rääkis ta.

Yosemite sai aru, et kuigi tegu oli toona õnneks valehäirega, ootab see ohtlikult ülekaalulist meest millalgi kindlasti ees. «See hirmutas mind piisavalt, et aru saada, et pean oma harjumusi muutma. Nii palju läkski vaja, et kujundada välja uued, tervislikumad harjumused,» lisas ta.

Alates 2010. aastast on mees kaotanud ligi 136 kilogrammi ning on hetkel oma ideaalkaalus. Kaalulangetuse teekond polnud aga kerge, sest algul sõi ta meelega dieettoite, mis ei sisaldanud piisavalt kaloreid, vaid harjutasid tema keha näljarežiimiga.

«Tegin seda selleks, et saavutada toonane eesmärk ning sealt edasi jätkata ainult tervisliku ja tasakaalustatud toitumisega,» tõdes mees.

Suur ja järsk kaalulangetus jättis mehele aga mälestuseks ohtralt rippuvat, üleliigset nahka, millega ta püüab uues kehas toime tulla. Yosemite’l ei ole hetkel kavas lasta seda kirurgiliselt eemaldada, kuna tegu oleks laialdase ja üsna ohtliku operatsiooniga, mis võib põhjustada infektsioone ning mida haigekassa ei rahasta.

Foto: Independent

«Mul on üleliigset nahka nii kätel, kõhul kui ka reitel – see ripub koledalt ning on voldiline. Ka igapäevaelus tekitab see raskusi ja ebamugavust kasvõi liikumisel,» kirjeldas mees. Ta lisas, et kohaneb nüüd keha muutustega ning kaalukaotuse märgiks tatoveeris endale kirja «500 lbs» (u 227 kilogrammi).

Yosemite lisas, et kohanemisel toetab teda elukaaslane, kes on temaga kohtumisest saati samuti kaotanud 45 kilogrammi oma kehakaalust ning aktsepteerib meest sellisena nagu ta on. Paar abiellub oktoobris.